Wageninger overvallen en is zijn auto kwijt De politie zoekt dit type Opel Astra

WAGENINGEN - In Wageningen is een man het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Dit gebeurde zaterdagavond in zijn eigen huis aan de Tarthorst.

Het slachtoffer moet onder bedreiging van een wapen geld en zijn mobiele telefoon afgeven. Maar ook de sleutels van zijn auto. De overvaller gaat er dan ook met de auto, een grijs-blauwe Opel Astra van de Wageninger vandoor. Het slachtoffer (68) blijft ongedeerd. Na de overval slaat de man alarm bij z'n buren, waar de politie wordt gebeld. Die doet sporen- en buurtonderzoek. Maar de overvaller loopt nog vrij rond. Het signalement van de overvaller: blanke man

leeftijd ongeveer 25 jaar

lang zwart haar dat onder een capuchon uit kwam

lengte: iets kleiner dan 1 meter 80

gezet postuur

zwart ringbaardje

zwart ringbaardje

hij droeg een donkere jas tot op de knieën. Kenteken van de auto Heb je informatie die leidt tot de aanhouding van de overvaller of weet je meer over de gestolen auto (kenteken 2-KHP-27), bel dan de politie via 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Het zaaknummer is 2018417914.