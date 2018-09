Wil jij meehelpen met appels plukken? Kom naar de plukdagen!

.

Wij, SLG, zijn op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met appels plukken tijdens de plukdagen op zaterdag 22 en 29 september. Dit zal plaatsvinden in drie karakteristieke Betuwse hoogstamboomgaarden in Opijnen, Gellicum en Meteren. De geplukte appels worden verwerkt tot Betuwse streekcider en appelsprankel! Plukkers dragen bij aan de instandhouding van het Betuwse erfgoed. Maar dat niet alleen. Het is ook nog eens heel erg gezellig! Want uiteraard is er koffie met wat lekkers en gaat iedereen aan het eind van de dag met zelfgeplukte appels naar huis!



Instructiedag en proeverij

Op de eerste Plukdag, op zaterdag 22 september, is er om 09.00 uur eerst een kennismaking en instructie op het prachtige monumentale Betuwse erf van Marrigje Scheurwater in Opijnen. Vrijwilligers maken kennis met de drie boomgaardeigenaren en krijgen les in veilig plukken. Arjen Meeuwissen van Elegast Distillery en Hilde Engels van de Betuwse Krenkelaar van de Fruitmotor, de cider producenten, vertellen daarna wat over de verwerking van appels tot Betuws streekcider. Uiteraard met een proeverij! Maar die volgt pas nadat de eerste kilo’s zijn geplukt. De helft van de groep gaat na de instructie naar de boomgaard in Meteren.



Op zaterdag 29 september is de tweede plukdag. Ook voor deze plukdag geldt dat gezelligheid gegarandeerd is! Het bijwonen van de instructie is niet verplicht maar wel raadzaam. Mocht na deze dag nog niet al het fruit geplukt zijn, wordt er een extra plukdag ingepland.



Aanmelden plukdagen

Aanmelden voor de plukdagen via https://landschapsbeheergelderland.nl/help-je-ook-mee-hoogstamfruit-plukken-in-geldermalsen/.

Voor vragen over de plukdagen kun je terecht bij Dagmar Kroezen: d.kroezen@landschapsbeheergelderland.nl.