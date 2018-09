'Ongeluk Olympia's Tour als een bom ingeslagen'

BENEDEN-LEEUWEN - Het blijft onduidelijk hoe het met de 70-jarige vrouw gaat die zondagmiddag werd aangereden door een politiemotor tijdens Olympia's Tour in het centrum van Beneden-Leeuwen. De organisatie bracht zondagavond naar buiten dat ze is overleden, maar de politie kan dit niet bevestigen.

Ook sportwethouder Ton de Vree van de gemeente West Maas en Waal zegt niet meer te weten dan dat de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis is gegaan: 'Het ongeluk is als een bom ingeslagen.'

De vrouw zou plotseling de weg zijn opgelopen, net voor een motoragent naderde. In een interview op Radio Gelderland meldde de wethouder geen andere berichten te hebben ontvangen over het dramatische ongeval.

'Het was verschrikkelijk. Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik om mijn medeleven te tonen aan de familie van het slachtoffer. Het ongeluk is als een bom ingeslagen. We zagen het bijna gebeuren, letterlijk op het parcours. Ik zag de politie de andere kant op rijden en vroeg me af wat er aan de hand was en daarna sijpelde het nieuws langzaam door.'

Onderling afstemmen

De hulpdiensten hebben daarna de hele dag onderling afgestemd wat er moest gebeuren, maar 'zoiets trekt een enorme wissel op de dag', volgens de wethouder. De organisatie moest daarna heel erg schakelen. 'Kan de koers doorgaan? We hebben de koers uiteindelijk omgelegd en hebben daarbij alle veiligheid betracht die daarbij nodig was. Onze zorg ging daarbij uit naar het slachtoffer en alles wat er om het ongeluk heen gebeurt.'

Ook de getuigen van het dramatische ongeluk zijn volgens De Vree opgevangen. 'We hebben alles gedaan wat we konden. De betrokken motoragenten zijn opgevangen op het gemeentehuis. Ook met de motoragent die bij het ongeluk betrokken was is veel contact geweest. Evenals met andere medewerkers die het van dichtbij hebben meegemaakt. Het was verschrikkelijk.'

Bekende Beneden-Leeuwenaar

Op de vraag of er volgend jaar nog een Olympia's Tour komt, antwoordde de wethouder: 'Daar gaan we vandaag niet naar kijken. De ondersteuning van betrokkenen is onze eerste zorg. Op dit moment moeten we vooral aandacht hebben voor de familie, betrokken omstanders en anderen.' Het slachtoffer zou volgens de wethouder een bekende Beneden-Leeuwenaar zijn.

De huldiging van de zesdaagse wielerwedstrijd werd ingetoomd vanwege het ongeluk: 'Kort, met sobere toon en zonder de gebruikelijke muziek', volgens de organisatie.