Automobilist zwaargewond na botsing tegen boom

'T HARDE - Een automobilist is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Schietweg in 't Harde, zo meldt een videocorrespondent. De auto waarin het slachtoffer zat botste tegen een boom. Er zou daarbij sprake zijn geweest van rookontwikkeling.

Het gaat om een eenzijdig ongeval, waarbij het slachtoffer bekneld raakte en door de brandweer moest worden bevrijd. Er zaten geen bijrijders in de auto.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen om de gewonde te helpen, maar deze hoefde niet in actie te komen. Het slachtoffer is volgens een politiewoordvoerder 'met onbekend letsel' per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is niet bekend hoe het ongeval kon gebeuren.