Farmaceut Novartis vertrekt na meer dan 60 jaar uit Arnhem

ARNHEM - Farmaceut Novartis, die sinds de jaren 50 in Arnhem is gevestigd, verhuist naar Amsterdam. Dat bevestigt het bedrijf tegenover Omroep Gelderland.

Reden voor de verhuizing zijn de hoge renovatiekosten van het pand aan de Raapopseweg. De hoofdstad als nieuwe locatie is een logische keus, omdat veel opdrachtgevers en leveranciers in die regio zitten. Bovendien verhuist het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) volgend jaar van Londen naar Amsterdam.

Novartis is een Zwitsers bedrijf, dat voornamelijk medicijnen produceert en verkoopt. In de vestiging in Arnhem werken ongeveer 300 mensen. Die mogen allemaal mee naar Amsterdam. De verhuizing staat gepland voor medio 2019.