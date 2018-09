Deel dit artikel:













Scouting Lunteren vertikt het om boetes te betalen Foto: ANP

Het was zaterdag groot feest bij scouting Lunteren. Maar het zogenoemde overvliegfeest eindigde voor meerdere ouders in mineur, want er werden verschillende verkeersboetes uitgedeeld.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Bij het overvliegfeest gaan leden van de scouting over van de ene leeftijdsgroep (bijvoorbeeld de welpen) naar een andere groep (zoals de verkenners). Dat wordt altijd groots gevierd en ook ouders zijn daar doorgaans bij aanwezig. Kijk hier naar een item over de parkeerperikelen: 'Toch de auto gepakt' Arjen Droog, voorzitter van de Scouting Lunteren: ‘Een hoop ouders, opa’s en oma’s kwamen met de fiets naar het scoutinggebouw, maar we hebben ook leden die bijvoorbeeld vanuit Barneveld moeten komen. Dan pak je toch de auto.’ Het parkeerterrein van de vereniging stond helemaal vol, waardoor bezoekers naar andere plekken moesten uitwijken. Veel auto’s stonden langs de Hessenweg geparkeerd en daar mogen de auto’s eigenlijk niet komen. Toch boetes uitgeschreven Voor de bezoekers van de scouting wordt een 'stille' uitzondering gemaakt. Toch werden er zaterdag boeters uitgeschreven. Voorzitter Droog vertelt aan EDE TV Nieuws bezwaar te gaan maken en nodigt wethouder van Verkeer Peter de Pater uit om langs te komen, zodat hij met eigen ogen kan zien wat de (parkeer)problemen zijn. En uiteraard om mee te denken over een oplossing.