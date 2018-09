Deel dit artikel:













'Hulpje' van Peter R. de Vries krijgt celstraf voor ramkraak Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - De man die in 2008 landelijke bekendheid verwierf toen Joran van der Sloot aan hem bekende betrokken te zijn geweest bij de dood van Natalee Holloway, is opnieuw veroordeeld voor een ramkraak. De 45-jarige Patrick van der E. kreeg ditmaal 33 maanden cel voor onder meer een ramkraak en een poging daartoe op een juwelier in Apeldoorn. Zijn handlanger, een man van 34 uit Deventer, kreeg daarvoor een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.

De twee mannen richtten op 18 september 2017 een ravage aan toen ze met een gestolen auto de pui van juwelier Maaskant aan het Mercatorplein ramden. Ze drongen daarna de winkel binnen en maakten een hoeveelheid sieraden buit. Een maand eerder hadden de twee ook al een poging gedaan bij dezelfde Apeldoornse juwelier, maar die mislukte. Niet de eerste keer Het is niet de eerste keer dat Van der E. wordt veroordeeld voor een ramkraak. Zo sloeg hij ook al eens toe bij een kledingzaak in Oosterbeek. Daarvoor kreeg hij 10 maanden cel. De rechter meent dan ook dat de kans op herhaling groot is. Bij het bepalen van de straf voor de ramkraak in Apeldoorn is hier rekening mee gehouden. Ook vindt de rechtbank dat Van der E. geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden, omdat hij zich stelselmatig op zijn zwijgrecht beroept. De advocate van Van der E. pleitte voor vrijspraak. Volgens haar heeft haar cliënt al vijf jaar niets meer fout gedaan en is hij onterecht aan deze nieuwe zaken gelinkt. Zie ook: 30 maanden celstraf geëist tegen 'hulpje van Peter R. de Vries' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52