Auto vliegt spontaan in brand voor verkeerslicht Foto: Eric van Haalen Nijmegen

NIJMEGEN - In de Burghardt van der Berghstraat in Nijmegen is zondagavond een auto spontaan in brand gevlogen.

De bestuurder stond voor een verkeerslicht te wachten toen de wagen door onbekende oorzaak vlam vatte. De brandweer kwam daarop ter plaatse om te blussen. De automobilist kon op tijd wegkomen en raakte niet gewond.