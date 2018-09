'Op korte termijn 'tiny houses' in Arnhem'

Zogeheten tiny houses moeten nog dit jaar verrijzen op industrieterrein Meinerswijk. Projectontwikkelaar KWP zegt zo een bijdrage te leveren om het tekort aan betaalbare woningen aan te pakken.

Woningcorporatie Volkshuisvesting zou de plaatsing van de huisjes aan het voorbereiden zijn. Tiny houses zijn kleine en flexibele huizen die makkelijk te verhuizen zijn naar een volgende plek. De woninkjes zijn ‘plug and play’, aldus KWP. Snel te installeren dus.

Meeverhuizen

Op locatie hoeft het huisje alleen nog maar aangesloten te worden op riool en elektra. Na twee jaar kan bijna alles, zoals fietsstalling, verlichting, bestrating, weer meeverhuizen naar een volgende plek.



Meinerswijk is de eerste beschikbare plek in de stad voor de huisjes. Binnenkort gaat Volkshuisvesting op zoek naar 16 gemotiveerde bewoners. De woningen worden verhuurd aan alleenstaande woningzoekenden tussen de 23 en 30 jaar die echt op Meinerswijk willen wonen. De bewoning is tijdelijk.

Wie mogen er wonen?

Wie komt voor de mini-woningen in aanmerking? 'Mensen die net klaar zijn met een opleiding bijvoorbeeld of net starten met werken. Voor deze mensen is het kopen van een huis erg lastig en vaak is er nog niet genoeg meettijd om een woning te kunnen huren', aldus KWP.

De verwachting is dat al voor het einde van 2018 de eerste acht bewoners hun intrek nemen in de tiny houses.