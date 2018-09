Toneelgroep Oostpool wint Gouden Krekel

ARNHEM - De Arnhemse Toneelgroep Oostpool heeft zondagavond in de Stadsschouwburg Amsterdam de Gouden Krekel gewonnen voor de meest indrukwekkende jeugdproductie Princess.

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) kent jaarlijks prijzen toe aan acteurs, actrices en theatermakers. Deze VSCD Toneelprijzen worden traditiegetrouw uitgereikt op het Gala van het Nederlands Theater, de afsluiting van het Nederlands Theater Festival.

'Een actueel thema wel heel dichtbij'

Princess, een coproductie met Theater Sonnevanck in Enschede, is een voorstelling die onder meer gaat over het #MeToo-debat. Al spelend, improviserend en redetwistend herschrijven de drie acteurs het stuk zoals het in hun ogen zou moeten zijn. Ongemakkelijk eerlijk vragen ze zichzelf en elkaar: vind jij een vrouw evenveel waard als een man?

De jury was lovend: 'Princess ontvouwt zich als een voorstelling óver een voorstelling waarbij de personages tegen hun eigen morele grenzen aanlopen. Het levert een subtiel en prachtig spel op over machtsverhoudingen en rolpatronen binnen, maar ook zeker buiten het theater, en brengt daarmee een actueel thema wel heel dichtbij.'

Rondreizende vrachtwagentrailer

De voorstelling maakt Toneelgroep Oostpool samen met Theater Sonnevanck en wordt gespeeld in een tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer. De vrachtwagen met trailer rijdt naar middelbare scholen en parkeert op het schoolplein. Er passen maximaal zestig 14-plussers in één trailer en de voorstelling duurt ongeveer een lesuur.

De trailervoorstellingen van Sonnevanck/Oostpool wonnen de afgelopen jaren al verschillende prijzen.