Opperbevelhebber NAVO bij herdenking Market Garden in Groesbeek Foto: EPA

GROESBEEK - Hoog bezoek vandaag in Groesbeek. Opperbevelhebber Curtis Michael Scaparrotti van de NAVO is vanochtend bij de herdenking van de operatie Market Garden in het dorp.

Market Garden was het offensief waarmee de geallieerden in september 1944 een snel einde wilden maken aan de Tweede Wereldoorlog. Scaparrotti was tussen 2008 en 2010 commandant van de Amerikaanse 82nd Airborne Division. Ongeveer 8000 parachutisten van die divisie en zweefvliegtuigen met materieel landden op 17 september 1944 bij Groesbeek. In de dagen daarna bevrijdden zij het gebied tot aan de Waal bij Nijmegen. Monumententocht Scaparrotti bezoekt vandaag in en rond Groesbeek de landingsterreinen van het offensief. Ook sluit hij aan bij de jaarlijkse Monumententocht Operatie Market Garden in het dorp en neemt hij deel aan de herdenking bij het monument voor generaal James Gavin, die destijds commandant was van de 82nd. De NAVO-topman sluit de dag af met een bezoek aan het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek. Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, begeleidt Scaparrotti. Zie ook: NAVO-topman en VS-ambassadeur bij herdenking Market Garden Groesbeek

