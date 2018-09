Tim Matavz speler van de week

ARNHEM - Tim Matavz is de speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

De spits was met twee doelpunten beslissend namens Vitesse tegen PEC Zwolle. Hij kreeg daarvoor de volle vijf punten, één meer dan zijn ploeggenoot Eduardo, die uitstekend keepte.

Drie punten gingen naar Ole Romeny, die uitstekend inviel namens NEC en zijn ploeg terug bracht in de spectaculaire wedstrijd tegen Jong PSV (4-4). Een andere invaller, maar dan bij De Graafschap, Delano Burgzorg, was goed voor twee punten. Hij maakte de 1-2 tegen VVV en was nog dichtbij de gelijkmaker. Het laatste punt was voor Vyacheslav Karavaev, de degelijke rechtsback van Vitesse. Matavz is ook de nieuwe koploper in het klassement om de Gelderse voetballer van het jaar.

KLASSEMENT:

Tim Matavz (Vitesse) 10

Eduardo (Vitesse) 9

Roy Beerens (Vitesse) 8

Fabian Serrarens (De Graafschap) 7

Thulani Serero (Vitesse) 5

Hidde Jurjus (De Graafschap) 5

Sven Braken (NEC) 4

Jake Clarke-Salter (Vitesse) 4

Leroy Labylle (NEC) 4

Mart Dijkstra (NEC) 3

Norbert Alblas (NEC) 3

Ole Romeny (NEC) 3

Bryan Linssen (Vitesse) 2

Brahim Darri (NEC) 2

Delano Burgzorg (De Graafschap) 2

Sven Nieuwpoort (De Graafschap) 1

Leroy Owusu (De Graafschap) 1

Rens van Eijden (NEC) 1

Vyacheslav Karavaev (Vitesse) 1