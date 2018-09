Scooterrijder gewond na botsing op kruising in Scherpenzeel

SCHERPENZEEL - Een scooterrijder is zondagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in Scherpenzeel.

Het slachtoffer werd rond 23.00 uur geschept door een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Industrielaan met de Glashorst. De scooterrijder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

Vermoedelijk heeft de automobilist de scooterrijder niet opgemerkt toen deze de kruising wilde oversteken. Een blaastest wees uit dat beide bestuurders niet hadden gedronken.