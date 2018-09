Man ligt gewond op straat na melding van mishandeling

ARNHEM - Na een melding van een mishandeling heeft de politie in Arnhem zondagavond een man gewond aangetroffen op straat. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer werd rond middernacht aangetroffen voor een café aan de Volkerakstraat in de wijk Presikhaaf. De politie tast nog in het duister wat er precies is gebeurd. De man was niet goed aanspreekbaar en omstanders wilden niets zeggen.

Agenten hielden ter plekke een man aan omdat die zich niet wilde legitimeren. Hij is overgebracht naar het politiebureau.