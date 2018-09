Vrouw overleden na aanrijding met politiemotor bij Olympia's Tour

BENEDEN-LEEUWEN - De vrouw die bij de finish van wielerwedstrijd Olympia's Tour in Beneden-Leeuwen werd aangereden door een politiemotor, is overleden. Dat meldt de organisatie van de wedstrijd.

De politiemotor reed met andere motoren voor de wielrenners uit in de slotrit. Volgens de organisatie stak de vrouw onverwacht over. Bij de aanrijding raakte ze zwaargewond. Ze is later in het ziekenhuis overleden.

Door het ongeval werd de finish van de wielerwedstrijd verplaatst van de Zandstraat naar de Beatrixstraat. De huldiging werd ingekort en er was geen muziek te horen. De organisatie betuigt op de site haar medeleven aan de familie van de vrouw.