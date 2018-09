Deel dit artikel:













Drumstel band Normaal gestolen Foto: Radio Ideaal

HUMMELO - Na het laatste optreden van Normaal in een beveiligde schuur bij een studio is een Yamaha drumstel verdwenen. Dat laat Bennie Jolink weten in een bericht op Facebook.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

'Na veel heen en weer gepraat en gevraagd, wist niemand waar dat drumstel gebleven was. De afgelopen dagen zijn wij er bij toeval achter gekomen dat iemand (volkomen te goeder trouw) het drumstel deze week gekocht heeft van een ex-crewlid van Normaal', legt Jolink uit.



De zanger en de bandleden hebben inmiddels aangifte gedaan van diefstal en heling van onder andere het drumstel. 'Danweddiedat', besluit de zanger zijn Facebookpost.