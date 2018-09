Meisje (2) en ouders zwaargewond na campingbrand in Oostenrijk

ABERSEE - Een Achterhoeks gezin heeft zaterdag ernstige brandwonden opgelopen op een camping in Oostenrijk. Het gaat om een vader van 32, een moeder van 27 en hun dochter van 2 jaar uit Ulft, meldt de Oostenrijkse politie aan Omroep Gelderland. Het meisje is er het ergst aan toe.

Het gezin stond op een camping in Abersee, aan de Wolfgangsee in de deelstaat Salzburg. Volgens de politie wilde de vader het gasfornuis in de caravan bijvullen met spiritus. Een deel van de vloeistof vatte vlam en kwam op zijn handen terecht. De vader gooide het spiritusbusje in de voortent, waar zijn vrouw en dochtertje zaten. Ook zij werden door de brandende spiritus geraakt.

Tent uitgevlucht

Het gezin vluchtte de tent uit en ontdeed zich van hun brandende kleding. De brand in de voortent is met een brandblusser gedoofd.

Het dochtertje is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Salzburg gebracht, meldt de Oostenrijkse politie. Volgens de website Oberösterreichische Nachrichten zijn de ouders met een ambulance daar naartoe gebracht.

Opgenomen in München

De website meldt dat het dochtertje zondag in een gespecialiseerd centrum in München is opgenomen. 40 procent van haar huid heeft tweede en derdegraads verbrandingen opgelopen, schrijft Oberösterreichische Nachrichten.

Volgens de Oostenrijkse publieke omroep ORF zijn de ouders later ook naar München gebracht. Niet alleen voor behandeling, maar ook omdat ze zo in de buurt van hun dochtertje kunnen zijn.