Arnhemmer wint 230.000 euro bij Miljoenenjacht

ARNHEM - Joris Welles uit Arnhem heeft 230.000 euro gewonnen bij Postcode Loterij Miljoenenjacht.

In de finale van het tv-programma op RTL4 speelde Welles snel een aantal miljoenen weg, waardoor het geen hoog bedrag leek te worden. Maar het kwam toch nog goed: hij kon een bod van 230.000 euro lospeuteren.

Voordat Welles de prijs had binnengesleept, zei hij tegen presentatrice Linda de Mol dat hij met zijn vrouw weleens een reis naar Hawaii zou willen maken. Zijn vrouw is stewardess, maar is daar nog niet geweest.