Grote brand bij autobandencentrum in Heteren geblust

Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden. 'We waren er op tijd bij en we hebben erger kunnen voorkomen', zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Meerdere auto's in het pand hebben aanzienlijke rookschade opgelopen. De brandweer is nog lang bezig geweest met ventileren van het pand.

De brandweer schaalde uit voorzorg op naar 'grote brand'. Om 20.00 uur gingen er meetploegen naar de A50 om te kijken of het verkeer last van de rook had. Dat bleek niet het geval te zijn.

Bij de Profile Car & Tyreservice kunnen mensen terecht om hun banden te laten vervangen. Er lagen mogelijk 100 tot 200 banden in het bedrijfsverzamelgebouw. Zo zit er ook nog een leverancier van groente- en fruitpakketten en een IT-consultancy bedrijf naast,

De brand trok veel bekijks van omstanders. Tegenover het autobandencentrum zitten McDonalds' en Subway.