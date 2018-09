Eduardo vindt eredivisie mooie uitdaging voor zichzelf

De Portugees laat al weken zien dat hij een goede doelman is. Alleen tegen Ajax kreeg hij niet de kans om zich te onderscheiden. Tegen PEC Zwolle vandaag dus weer wel.

'Ik doe mijn best, hoewel het ook niet altijd mogelijk is. Het is heel fijn om de nul te houden. Het team krijgt er zelfvertrouwen van, aanvallers krijgen er ook meer tijd door om te scoren. Maar natuurlijk is het ook voor mij fijn.'

'Nieuwe uitdaging'

Het was de tweede clean-sheet voor Vitesse dit seizoen. En dat doet de doelman goed. 'Helemaal omdat de eredivisie een open competitie is. Iedereen wil aanvallen en vechten voor resultaat. Daardoor moeten we hard werken elke wedstrijd. Er wordt 100 procent focus geëist, dat is ook voor mij een nieuwe uitdaging.'

Die uitdaging slaagde dus tegen PEC Zwolle, waardoor Vitesse belangrijke punten meenam uit de Overijsselse stad. Helemaal na de keiharde nederlaag tegen Ajax. 'We komen inderdaad van een moeilijk resultaat, maar we hebben laten zien dat we een goed team zijn en hebben heel goed gereageerd. We hebben veel karakter getoond.'