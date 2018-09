Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man in Wageningen thuis overvallen en beroofd van auto

WAGENINGEN - Een man van 68 is zaterdagavond in zijn huis in de Wageningse wijk Tarthorst overvallen. Hij bleef ongedeerd, meldt de politie.

De overval gebeurde tussen 22.30 en 23.00 uur. De bewoner werd met een wapen bedreigd en werd gedwongen geld en een telefoon af te geven. De overvaller ging er daarna met de auto van het slachtoffer vandoor. De bewoner is naar de buren gegaan om de politie te waarschuwen. Agenten hebben een onderzoek ingesteld. Zondag is er een uitgebreid buurtonderzoek gehouden. Signalement overvaller Van de overvaller is een summier signalement bekend. Het is een blanke man van ongeveer 25 jaar. Hij heeft een gezet postuur, heeft een ringbaardje en was in het donker gekleed. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52