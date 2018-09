Apeldoornse Emma (21) met team wereldkampioen snelfietsen

ARNHEM - De Apeldoornse Emma Hoes is met haar team wereldkampioen snelfietsen geworden bij de dames in de woestijn van Nevada in de VS. De 21-jarige studente zat niet zelf achter het stuur, maar is één van de knappe koppen die de extreem aerodynamische fiets ontwikkelden waarmee het wereldkampioenschap dit weekend werd gewonnen.

De Brabantse Lieke de Cock was uiteindelijk degene die met 120 kilometer per uur door de Nevadawoestijn stoof. Ze deed dat met de VeloX 8 van het 'Human Power Team'. Dat is een team van studenten van de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam. De geboren en getogen Apeldoornse Emma is een onmisbare schakel in dat team. Zij doorliep het Stedelijk Gymnasium in Apeldoorn en volgt nu de opleiding Werktuigbouwkunde aan de TU in Delft.

120 kilometer per uur

Emma hield zich in de voorbereiding van het WK bezig met het in 3D scannen van de twee vrouwelijke atleten in een lab van de TU. Daarnaast heeft ze speciale CO2-maskers ontwikkeld en heeft ze de stoelen op maat geproduceerd en gemaakt. Tijdens de race in Amerika was ze medeverantwoordelijk voor het materiaal. De tweede rijder, Jennifer Breet, werd overigens tweede in de race. Zij klokte een snelheid van 117 kilometer per uur.

Woensdagavond wordt Emma, en de rest van haar team, feestelijk onthaald op Schiphol. Overigens ligt er nog wel een uitdaging voor een volgende editie. Het wereldrecord bij de vrouwen staat namelijk nog steeds op naam van Française Baraba Buatois. Zij haalde ooit een topsnelheid van 121,8 kilometer per uur.