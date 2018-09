Tim Matavz is blij dat VAR meekijkt

Tekst gaat verder na de video:

Matavz scoorde zondag twee doelpunten en daarmee was hij de enige op het scoreformulier. Hij weet de treffers nog goed terug te halen.

'Ik ben natuurlijk blij met mijn goals. Bij de eerste zag ik dat Navarone Foor ging schieten en schamp ik de bal bij mijn hoofd. Bij de tweede goal gokte ik een beetje. Het veld is niet zo goed en ik dacht: 'misschien gaat hij (PEC Zwolle-speler Namli, red) niet zo'n goede pass geven. En dat gebeurde ook, zo kon ik hem scoren.'

'Raar dat hij werd afgekeurd'

Maar de eerste goal van Matavz had bijna niet geteld, want de scheidsrechter keurde hem af wegens buitenspel. 'Dat vond ik raar. Maar het is fijn dat er iemand meekijkt. Het is voor mij natuurlijk een belangrijke goal, maar ook voor het team.'

Met de twee goals staat Matavz nu op vier treffers. 'Ik hoop dat ik door kan gaan met scoren, het gaat lekker. Ik wil elk jaar beter worden, dus ik wil er meer scoren dan vorig jaar (16 goals). Ik ga je niet vertellen hoeveel, gewoon meer dan vorig jaar.'