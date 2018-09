Deel dit artikel:













Beveiliger concert Helene Fischer mishandeld Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een beveiliger bij het concert van Helene Fischer in het Arnhemse GelreDome is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld. Er is een verdachte aangehouden.

Volgens de politie hield een groepje zich niet aan de voorschriften. Toen de beveiliger ze naar buiten bracht, keerde een van hen zich tegen hem. De man sloeg de beveiliger in het gezicht. De beveiliger hield er verwondingen aan over. De verdachte is aangehouden. Zijn personalia zijn niet bekendgemaakt. Zie ook: RECENSIE: fans genieten van 'weergaloze' Helene Fischer

Helene Fischer pakt Gelredome in met indrukwekkende show