Herdenkingsmonument Andres Rodriguez vernield

WARNSVELD - Het herdenkingsmonument voor de door mishandeling om het leven gekomen Andres Rodriguez uit Warnsveld is vernield. Dat meldt zijn pleegvader Hans Burgers.

'De bloemen en alle foto's zijn weg', vertelt een aangeslagen Burgers. 'Zijn moeder had een prachtig bloemstuk gemaakt, met een mooie fotocollage. Ook allemaal weg.'

Rodriguez werd juli vorig jaar zwaar mishandeld voor de Lidl in Warnsveld. Hij lag ruim een maand in coma en kwam niet meer bij kennis. Rodriguez overleed in augustus. Al snel werd er een herdenkingsplek ingericht, met onder meer een tegel met een lieveheersbeestje erop - het symbool tegen zinloos geweld. Omdat het een jaar geleden is, lagen er nu veel bloemen.

Berichtjes van vrienden

'Ik kreeg vannacht om half twee berichtjes binnen van vrienden', vertelt Burgers. 'Alles was vernield, zeiden ze. En de bakken zijn vertrapt en de potgrond lag over de grond. Ik heb nog gekeken of de bloemen misschien in tuintjes zijn weggegooid, maar ze hebben ze gewoon meegenomen.'

Burgers kan er met zijn hoofd niet bij. 'Erg respectloos. Ik snap echt niet dat mensen zo kunnen zijn.'

Eerder werden al bloemen weggehaald bij het monument. De daders zijn toen achterhaald.

En zo zag het er zondag uit (de tekst loopt door onder de foto):

Foto: Facebookpagina Hans Burgers

'Dit houdt maar niet op'

Het hakt er bij Burgers flink in. Hij heeft een zwaar jaar achter de rug. Hij verloor niet alleen zijn pleegzoon, maar in juni ook zijn vrouw. Ze was ernstig ziek. 'Binnen een jaar twee van die klappen. Dit houdt maar niet op. We krijgen zo geen rust.'

Rest natuurlijk de vraag: wie doet zoiets? Burgers: 'Het was heel onrustig in het dorp vannacht, begreep ik. Misschien is het een groep jongeren geweest. Ik hoop dan maar dat het iets van baldadigheid was en dat het niet om een wraakactie ging.'

Een man van 35 uit Zutphen is in juni veroordeeld tot twee jaar cel en tbs voor de mishandeling van Burgers.

