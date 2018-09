RECENSIE: fans genieten van 'weergaloze' Helene Fischer

Het concert van Fischer was een unicum, want de Duitse schone gaf nooit eerder een show in Nederland zoals zij dat in GelreDome deed: groots, met grandeur en trapeze-acts.

Helene allesbehalve afgepeigerd

Bij aanvang laat Helene meteen al zien allesbehalve afgepeigerd te zijn van een jaar succesvol touren. In glitterblauw begroet ze enthousiast het publiek, gevolgd door een stoet dansers en een band van formaat.

Een aantal up-tempo meezingers zijn de opmaat naar acts waar Fischer bekend om is komen te staan. Acrobatische hoogstandjes, touwgevechten in de lucht en snelle decorwissels. Van pop tot country, na een uur zijn alle denkbare muziekgenres gepasseerd, allemaal in bijpassende sfeer en stijl.

Fischer met een kinderwens?

Gek genoeg is het zo gedoseerd dat al die metamorfoses toch behapbaar zijn. Misschien omdat Helene het contact met haar publiek blijft zoeken. Ze laat kiezen of ze Engels of Duits moet spreken. Vraagt wat zinnetjes Nederlands met haar te oefenen en is niet bang om daarin te falen. Dat afgezet tegen een show die mag doorgaan als meest professionele productie van 2018 verklaart misschien de populariteit van Fischer.

Bekijk hier een kleine compilatie van de ingezonden beelden en foto's van het concert (tekst gaat door onder video):

Als artiest is ze groot en klein tegelijk, werelds en huiselijk in een. En dat laatste, daar kiest ze mogelijk na deze avond voor. Die Schönste Reise zingt ze speciaal voor alle kinderen. Een knipoog naar haar kinderwens?

Ontroerende finale

Des te meer reden om na de pauze te genieten van een vervolg waarbij het GelreDome optimaal wordt benut. De bühne rijst op, de catwalk splitst zich in vieren, Helene daalt in een sneeuwwit outfit neer op een plateau in het midden van de zaal. Een glitterstorm valt over het publiek. Net als je bijna in engelen gelooft, zingt ze je weer terug met een van haar hits.

Richting finale daagt bij Helene dat het afscheid in zicht is. Haar crew noemt ze een voor een bij naam. De zaal roept ze op uitsluitend liefde uit te dragen. Ontroerd sluiten de artiesten zich om haar heen en is de zaal getuige van een hecht verbond. Het had het slot van de megashow kunnen zijn. Maar Helene stuurt ons naar huis met een uitgebreide versie van haar meest aanstekele hit Atemlos. En dat maakt Helene Fischer weergaloos!

Luister hier naar een nog altijd opgetogen Xandra, een dag na het concert:

