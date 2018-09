400 leerlingen in Huissen voor één dag bouwvakker

HUISSEN - De dag na het weekend is misschien wel de dag dat je het minst zin hebt om weer naar je werk of naar school te gaan. Tenzij je op basisschool 't Holthuus in Huissen zit. Deze maandag geen rekenen, taal of geschiedenis, maar hamers, spijkers en hout. Het schoolplein wordt daar door de leerlingen omgetoverd tot een dorp vol houten huisjes.

De Holthuusjesdag is twee jaar geleden bedacht als alternatief voor de sportdag en is onder de kinderen razend populair. De afgelopen weken is er door de school hout verzameld, zodat de kinderen onder begeleiding van ouders en studenten onbezorgd hun gang kunnen gaan.

Bijzondere dag

Jochem Koenders is leerkracht van groep 5/6 en weet dat de kinderen al lange tijd uitkeken naar dit moment. 'Ze konden niet wachten', zegt hij opgetogen. Want ook voor de leerkrachten is het een bijzondere dag. 'Kinderen halen echt alles uit de kast, ze maken huisjes met gordijntjes, waslijntjes, het is heel leuk.'

Verslaggever Jan Sommerdijk nam maandagochtend een kijkje op het schoolplein:

Lekker bouwen

Op de dag worden oudere leerlingen met jongere schoolgenootjes gecombineerd. In totaal zijn er 30 groepen die elk een huisje bouwen. 'We hebben gelukkig een groot schoolplein', lacht meester Jochem. De dag is vooral bedoel om kinderen lekker te laten bouwen en bezig te laten zijn met techniek. 'Elke groep heeft twee ouderen als begeleiding. Dat zijn ouders, maar we hebben ook een aantal studenten.'

De bouwwerken blijven een week staan, zodat kinderen in hun eigen creaties kunnen spelen. Vrijdag worden alle zogeheten Holthuusjes afgebroken. Dat werk wordt opgeknapt door een groepje ouders.