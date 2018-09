Matavz helpt Vitesse aan goede winst in Zwolle

ZWOLLE - Vitesse heeft zondagmiddag een goede overwinning behaald bij PEC Zwolle. De Arnhemse ploeg besliste het duel al voor rust: 0-2. De overwinning was verdiend, maar Vitesse kreeg wel wat hulp van zowel de VAR als PEC Zwolle zelf.

EINDSTAND PEC ZWOLLE - VITESSE: 0-2

90+4': Afgelopen.

90': Vier minuten extra tijd.

88': En Scamacca probeert het nog met een omhaal voor PEC, maar ook dat levert niks op.

87': Oei. Daar komt Vitesse nog goed weg. Van Duinen werkt een voorzet op de lat.

84': Bruns komt er nog in voor Bero.

78': Bero lijkt stevig gevloerd te worden in het strafschopgebied, maar zowel de scheidsrechter als de VAR zien er geen penalty in.

75': Dat was ook het laatste wapenfeit van de aanvaller, hij wordt gewisseld voor Oussama Darfalou.

73': Matavz kapt en draait wat en probeert zijn derde binnen te schieten, maar op het laatste moment wordt zijn schot nog geblokt.

64': Even wat problemen voor Clarke-Salter. De bal kwam op een gevoelige plek.

59': Topoverleg met Nicky Hofs langs de zijlijn.

55': Wat een redding van Eduardo. De Portugees houdt Vitesse weer aardig op de been.

52': Alle supporters, inclusief die van Vitesse, gaan staan en applaudisseren voor de overleden Zwolle-fan Gesina.

49': Eduardo keert een schot van Stanley Elbers. En daarna treedt de doelman weer goed op als Van Duinen van dichtbij kan schieten.

46': We zijn weer begonnen.

45': Rust.

45': GOAL! Vitesse komt op 0-2, een verkeerde terugspeelbal wordt netjes opgepikt door Tim Matavz, die de tweede binnen tikt.

43': PEC probeert het wel maar wordt ook niet heel gevaarlijk voor het doel van Vitesse.

38': Oussama Darfalou is zich gaan warmlopen. Matavz heeft nog last van een tikje die hij eerder in de wedstrijd kreeg.

35': Daar was Vitesse via Ødegaard op weg naar de 0-2, maar de Noor verslikt zich in de bal.

27': GOAL! De VAR heeft nog naar het doelpunt gekeken en Matavz stond geen buitenspel, dus gewoon 0-1.

26': Uit de hoekschop die volgt schiet Foor de bal hard richting de goal, Matavz kopt de bal raak, maar in buitenspelpositie zegt de scheidsrechter. Daardoor wordt de goal afgekeurd.

25': Nu is het Beerens die diep wordt gestuurd. Maar Mickey van der Hart pakt de bal van de aanvaller.



21': Karavaev stoomt op en probeert het eens van afstand, maar zijn schot gaat net naast.

20': Vitesse-trainer Leonid Slutskiy is duidelijk niet tevreden over zijn ploeg de eerste twintig minuten.

15': Een vroege gele kaart voor Van der Werff, die met een handsbal een aanval van Zwolle stopt.

10': Een stijlvol tenue voor Eduardo vandaag. Hij heeft het de eerste tien minuten nog rustig.

4': Aan de andere kant voorkomt Max Clark met een goede ingreep dat Zwolle gevaarlijk kan worden.

2': Vitesse begint aanvallend en krijgt meteen twee hoekschoppen. Echt gevaar komt er niet uit.

1': We zijn begonnen.

16.43 uur: Daar zijn de spelers. De laatste succeswensen onderling.

16.39 uur: Het stadion van Zwolle zit aardig vol, ondanks de matige resultaten van de laatste weken.

16.33 uur: Tegen Ajax was Ødegaard al op zoek naar een treffer, maar dat mislukte. Kan hij vandaag, bij zijn eerste basisplaats, wel scoren?

16.25 uur: Er zijn toch 374 supporters vanuit Arnhem meegereisd naar Zwolle.

16.20 uur: Men neemt de geluidsinstallatie bij PEC Zwolle en deelt wat klappers uit, dan krijg je vanzelf een bezoekje aan de gehoorarts cadeau morgen.

16.15 uur: De spelers zijn begonnen aan de warming-up.

16.08 uur: Eduardo toonde zich in de eerste wedstrijden van dit seizoen een prima keeper, maar hij hield ook pas één keer de 0.

16.03 uur: Vitesse won vorig jaar met 1-2 in Zwolle. Dat kwam door hele mooie goals van Linssen en Mount, die een vrije trap heerlijk binnen schoot.

15.55 uur: Trainer Leonid Slutskiy hoopt op revanche na de wedstrijd tegen Ajax (0-4), maar heeft dus flink moeten puzzelen in zijn opstelling.

15.50 uur: Roy Beerens staat op de plek van Linssen, Ødegaard schuift door naar rechtsbuiten. Dat betekent dat we de volgende opstelling krijgen. Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Matavz, Beerens.

15.45 uur: De bus van Vitesse was wat laat, maar arriveert toch op tijd voor de wedstrijd. Hoewel Linssen niet vanaf de aftrap speelt, zit hij wel bij de selectie.