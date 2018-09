Liveblog: Matavz verdubbelt score voor Vitesse in Zwolle

ZWOLLE - Vitesse speelt zondag zonder de 'beste linkerkant van de eredivisie'. Zowel Linssen (enkelblessure) en Büttner (hamstringklachten) zijn niet fit genoeg om te starten in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Volg alle ontwikkelingen rond dit duel in het liveblog.

TUSSENSTAND PEC ZWOLLE - VITESSE: 0-2

49': Eduardo keert een schot van Stanley Elbers. En daarna treedt de doelman weer goed op als Van Duinen van dichtbij kan schieten.

46': We zijn weer begonnen.

45': Rust.

45': GOAL! Vitesse komt op 0-2, een verkeerde terugspeelbal wordt netjes opgepikt door Tim Matavz, die de tweede binnen tikt.

43': PEC probeert het wel maar wordt ook niet heel gevaarlijk voor het doel van Vitesse.

38': Oussama Darfalou is zich gaan warmlopen. Matavz heeft nog last van een tikje die hij eerder in de wedstrijd kreeg.

35': Daar was Vitesse via Ødegaard op weg naar de 0-2, maar de Noor verslikt zich in de bal.

27': GOAL! De VAR heeft nog naar het doelpunt gekeken en Matavz stond geen buitenspel, dus gewoon 0-1.

26': Uit de hoekschop die volgt schiet Foor de bal hard richting de goal, Matavz kopt de bal raak, maar in buitenspelpositie zegt de scheidsrechter. Daardoor wordt de goal afgekeurd.

25': Nu is het Beerens die diep wordt gestuurd. Maar Mickey van der Hart pakt de bal van de aanvaller.



21': Karavaev stoomt op en probeert het eens van afstand, maar zijn schot gaat net naast.

20': Vitesse-trainer Leonid Slutskiy is duidelijk niet tevreden over zijn ploeg de eerste twintig minuten.

15': Een vroege gele kaart voor Van der Werff, die met een handsbal een aanval van Zwolle stopt.

10': Een stijlvol tenue voor Eduardo vandaag. Hij heeft het de eerste tien minuten nog rustig.

4': Aan de andere kant voorkomt Max Clark met een goede ingreep dat Zwolle gevaarlijk kan worden.

2': Vitesse begint aanvallend en krijgt meteen twee hoekschoppen. Echt gevaar komt er niet uit.

1': We zijn begonnen.

16.43 uur: Daar zijn de spelers. De laatste succeswensen onderling.

16.39 uur: Het stadion van Zwolle zit aardig vol, ondanks de matige resultaten van de laatste weken.

16.33 uur: Tegen Ajax was Ødegaard al op zoek naar een treffer, maar dat mislukte. Kan hij vandaag, bij zijn eerste basisplaats, wel scoren?

16.25 uur: Er zijn toch 374 supporters vanuit Arnhem meegereisd naar Zwolle.

16.20 uur: Men neemt de geluidsinstallatie bij PEC Zwolle en deelt wat klappers uit, dan krijg je vanzelf een bezoekje aan de gehoorarts cadeau morgen.

16.15 uur: De spelers zijn begonnen aan de warming-up.

16.08 uur: Eduardo toonde zich in de eerste wedstrijden van dit seizoen een prima keeper, maar hij hield ook pas één keer de 0.

16.03 uur: Vitesse won vorig jaar met 1-2 in Zwolle. Dat kwam door hele mooie goals van Linssen en Mount, die een vrije trap heerlijk binnen schoot.

15.55 uur: Trainer Leonid Slutskiy hoopt op revanche na de wedstrijd tegen Ajax (0-4), maar heeft dus flink moeten puzzelen in zijn opstelling.

15.50 uur: Roy Beerens staat op de plek van Linssen, Ødegaard schuift door naar rechtsbuiten. Dat betekent dat we de volgende opstelling krijgen. Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Matavz, Beerens.

15.45 uur: De bus van Vitesse was wat laat, maar arriveert toch op tijd voor de wedstrijd. Hoewel Linssen niet vanaf de aftrap speelt, zit hij wel bij de selectie.