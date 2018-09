Wielrenner Arensman moet na de koers tot diep in de nacht blokken

BENEDEN-LEEUWEN - Hij doet mee aan Olympia's Tour, maar na de koers kan Thymen Arensman zeker niet uitrusten.

Het 18-jarige wielertalent uit Deil is namelijk net begonnen met een studie Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. "Ja, dat is even pittig. Ik heb al een paar hoorcolleges gemist en heb minder tijd gehad om het in te halen dan ik had gedacht. Ik moet vanavond als ik terug ben van deze etappe nog flink blokken tot in de late uurtjes, want ik moet morgen iets inleveren."

"Ik heb komende week maandag en dinsdag school en dan tien dagen trainingskamp en WK, dus dan mis ik weer heel veel. Maar wel leuk om mee te doen aan deze wedstrijd. Dit is een keer wat anders. En ik train hier regelmatig, mijn huis is hier vijftien kilometer vandaan. Dus ik ken het hier wel. Ik had leider kunnen zijn, maar ik zat de eerste dag achter een valpartij en verloor 4.35 minuten. En nu sta ik op 4.28. Daarom rij ik nu maar in dienst van de ploeg."