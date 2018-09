Deel dit artikel:













Vrouw ernstig gewond na aanrijding met politiemotor Olympia's Tour Foto: Fernando Bot/Persbureau Heitink

BENEDEN-LEEUWEN - In de finishstraat van de slotetappe van Olympia's Tour in Beneden-Leeuwen is een vrouw aangereden door een motoragent. Door het ongeval werd de finish van de wielerwedstrijd verplaatst van de Zandstraat naar de Beatrixstraat.

Volgens Henk Zomerdijk, adviseur van Olympia's Tour, liep de vrouw plotseling de weg op. De vrouw is met een ambulance met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze is ernstig gewond, meldt de politie. Er kwam ook een traumahelikopter ter plaatse.