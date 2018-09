Verrassende winnaar Fruitcorso by night

'Avezaath is een verrassende winnaar', zegt Fred Eggink van de organisatie van het Fruitcorso. 'Deze wagen viel in het middagprogramma niet op, maar kwam 's avonds juist echt tot leven.' De Kaasfabriek beeldt het productieproces van het 'oude goud' uit: van melk naar Old Avezaath 48+ kaas.

Bekijk hier de beelden die Omroep Gelderland van de winnende corsowagen maakte:

Het ontwerp komt van Leon Gerritsen en Tim van Dulmen. Ze kregen het idee vorig jaar, op de laatste corsodag. De corsoclub had er eigenlijk geen zin meer in. 'Dit nooit meer', klonk het in de kroeg. In diezelfde kroeg zag de corsoclub die avond een oude foto van de kaasfabriek aan de wand hangen. Ze keken elkaar aan en een nieuw idee was geboren. Ze besloten er toch weer voor te gaan.

De nummer twee

Op de tweede plaats eindigde de Yin en Yang experience van Neerijnen. 'Deze wagen was door de belichting en andere effecten echt een feest om naar te kijken', concludeert Eggink. De wagen is gebaseerd op de Chinese begrippen die uitbeelden dat het ene niet zonder het andere kan bestaan.

Op de wagen, ontworpen door John van Been is dat maximaal uitgebeeld: met vuureffecten en waterfonteinen, met een gigantische man en vrouw, de tegenstelling van stilte en geluid en van licht en donker.

Bekijk hier de beelden die Omroep Gelderland van de corsowagen maakte:

