Video: Zo grijpt politie in bij illegaal housefeest in Deest

Volgens de politie kwamen er in de nacht veel meldingen binnen uit de omgeving van Dodewaard en Zetten. Er werd geklaagd over geluidsoverlast aan de overkant van de Waal. 'Het heeft even geduurd voordat we de bron van de geluidsoverlast hadden achterhaald,' zegt een politiewoordvoerder Marie-José Verkade. Het illegale feest kon pas zondagmorgen worden beëindigd.

Politie greep pas 10 uur later in

Toen eenmaal duidelijk was waar het geluid vandaan kwam, is eerst geprobeerd om afspraken te maken over beëindiging van de houseparty. Maar de feestgangers konden nog urenlang doorgaan. Pas rond 10:30 uur, bijna tien uur nadat het feest begon, greep de politie in. Verkade: 'Het heeft even tijd nodig om voldoende eenheden te verzamelen. Er is een tactische overweging aan vooraf gegaan en dit was een tijdstip dat het voor ons goed uitkwam.'

Het terrein, waar ongeveer 150 personen aanwezig waren, tientallen auto’s en een grote hoeveelheid aan geluidsapparatuur, werd schoongeveegd. Twee personen zijn aangehouden: één voor poging zware mishandeling van politiemensen en één omdat die persoon zich verzette tegen de politie. Ook is geluidsapparatuur in beslag genomen. Er bleef een flinke troep achter op het terrein.

