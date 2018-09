Housefeest in uiterwaarden bij Deest loopt uit de hand: twee aanhoudingen

Volgens de politie kwamen er in de nacht veel meldingen binnen uit de omgeving van Dodewaard en Zetten. Er werd geklaagd over geluidsoverlast aan de overkant van de Waal.

Daar trof de politie ongeveer 150 personen, tientallen auto’s en een grote hoeveelheid aan geluidsapparatuur. Er is geprobeerd om een afspraak te maken over beëindiging van de houseparty. Toen duidelijk werd dat dit niet ging lukken, besloot de politie om in te grijpen.

Beelden en geluid op twitter

Op een filmpje op Twitter is te zien dat er tientallen auto's, campers en bussen in de uiterwaarden stonden geparkeerd rond een grote muziekinstallatie. De dansmuziek was vanaf grote afstand goed te horen.

De politie heeft zondagochtend een einde gemaakt aan de overlast. Twee personen zijn aangehouden, één voor poging zware mishandeling en één voor ambtsbelemmering en wederspannigheid. Zoals de politie het noemt. Ook is geluidsapparatuur in beslag genomen.

Meneer Haak uit Dodewaard filmde onderstaande beelden vannacht, vanaf een flinke afstand: