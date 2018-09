Housefeest in uiterwaarden bij Deest loopt uit de hand

Er zouden bij de politie 'extreem veel meldingen van geluidsoverlast' zijn binnengekomen. Op een filmpje op Twitter is te zien dat er tientallen auto's, campers en bussen in de uiterwaarden stonden geparkeerd rond een grote muziekinstallatie. De dansmuziek was vanaf grote afstand goed te horen.

De politie heeft zondagochtend een einde gemaakt aan de overlast. Daarbij zijn enkele aanhoudingen verricht. Ook is geluidsapparatuur in beslag genomen. Waarom de politie niet eerder kon ingrijpen, is nog niet bekend.

Meneer Haak uit Dodewaard filmde onderstaande beelden vannacht, vanaf een flinke afstand: