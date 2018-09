En we doen nog een rondje: molen in Winssen draait 30 uur lang

WINSSEN - Om te vieren dat dertig jaar geleden de Beatrixmolen in Winssen werd heropend, draait de molen sinds zaterdag 10:00 uur dertig uur lang. Joost Geurtjes, een van de vrijwillige molenaars, na vierentwintig uur: 'Het gaat goed, dat verbaast mij ook.' De molen uit 1848 werd helemaal herbouwd aan de Molenstraat in Winssen en geopend in 1988.

Er zijn drie vrijwillige molenaars die in diensten de Beatrixmolen draaiende houden: Joost Geutjes, Caroline van Eerten en Peter Lieskamp. De dienst voor molenaar duurt zes uur. De dienst voor molenaarsmaatje drie uur en tussendoor zijn de vrijwilligers drie uur vrij. Geutjes zit nu in zijn laatste dienst als molenaarsmaatje: 'Dan zorg je voor de bezoekers en de verkoop van meel en dergelijke.' De laatste molenaar van dienst is Caroline van Eerten. 'Zij is verantwoordelijk voor het draaien van de molen. Zij zorgt ervoor dat hij goed gesmeerd blijft en dat de molen op de wind blijft.'

Slapen in de molen

In de nacht van zaterdag op zondag ging ook alles door en de drie molenaars bleven slapen in de Beatrixmolen. 'Dat was raar,' zegt Geutjes. 'We sliepen onder de wielen. Je hoort het zeil en allemaal andere geluiden. Het leek alsof we op een schip sliepen.' Ook na een korte nacht ziet de vrijwillige molenaar het nog wel zitten. 'Ik heb nog niet gedacht: waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen, maar misschien komt dat nog. We hebben nog een aantal uur te gaan.'

Foto: Joost Geutjes

Twee mensen voor een horrorfilm

De draaimarathon gaat goed, maar niet alles dat werd georganiseerd rond het jubileum was even succesvol. Zo zou rond middernacht de horrorfilm The Windmill Massacre worden vertoond. Geutjes: 'We hadden popcorn en cola in huis gehaald, maar er kwamen maar twee mensen naar de film. Die zijn toen weer weggegaan.'

Biertje drinken

Om vier uur zondagmiddag wordt de molen gevangen, zoals dat heet en dan zitten de dertig uur erop. 'Dan drinken we wel even een biertje,' lacht Geutjes. 'En morgen gewoon weer werken.'