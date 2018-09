Levensgevaarlijk: metalen balk op spoor bij Winterswijk

WOOLD - Agenten gingen zaterdagavond met de nodige spoed naar de overweg Klandermansweg in buurtschap Het Woold bij Winterswijk. Daar lag namelijk een metalen balk op het spoor. De politie zoekt getuigen.

De agenten haalden de balk meteen weg, want even later zou er een trein passeren. De balk moet daar tussen 18.50 en 19.30 uur zijn neergelegd, aldus een politiewoordvoerder.

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen of mensen die in de directe omgeving iets bijzonders hebben opgemerkt om contact op te nemen met basisteam Achterhoek Oost op telefoonnummer 0900-8844.



Spoorbedrijf ProRail gaat aangifte doen.