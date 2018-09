Serrarens noemt eerste helft De Graafschap schandalig

DOETINCHEM - Fabian Serrarens was heel duidelijk over het spel van De Graafschap tegen VVV.

"Dit is heel erg. Als je zo begint en vooral de eerste helft was gewoon schandalig. Pas op het einde probeer je het nog wel, maar is het al te laat. Een rotavond. Zij beginnen meteen en wij gaan het op het einde pas recht zetten. Maar we kwamen al snel met 2-0 achter en het had ook 0-3 kunnen zijn. In de slotfase moet je dan een beetje geluk hebben, dat hadden we niet en dan verlies je."

De aanvaller kreeg nauwelijks bruikbare ballen. "Het liep gewoon niet bij het hele team. Ballen kwamen niet aan, duels werden niet gewonnen. Tegen dit soort tegenstanders, vooral thuis, hoop je punten te pakken. Extra zuur dat het dan niet lukt."