Straalman beseft dat nederlaag tegen VVV duur is: 'Nu moet het tegen moeilijkere tegenstanders'

DOETINCHEM - De Graafschap-verdediger Bart Straalman had een vreemde avond. De jonge Achterhoeker was blij dat hij weer eens in de basis mocht beginnen, maar zag ook dat De Graafschap hele dure punten verloor tegen VVV: 1-2.

'Het was vooral een hele slechte eerste helft van ons, ik snap niet hoe dat kan. Je spreekt dingen af, maar het gebeurt gewoon niet. Dit is niet te verklaren', aldus Straalman. 'We verliezen heel veel duels. We hebben ook niets verdiend op basis van de eerste helft.'

In de tweede helft probeerde De Graafschap het eigenlijk pas in de slotfase, toen een slotoffensief nog bijna de 2-2 op de borden bracht. 'Ik denk dat we op basis van de tweede helft wel een puntje hadden verdiend.'

De verdediger beseft ook dat het een extra vervelende nederlaag kan zijn in dit seizoen. 'Iedereen weet dat we thuis waarschijnlijk de meeste punten halen en dan zijn dit belangrijke potjes. Nu moeten we tegen moeilijkere tegenstanders de punten gaan pakken. We staan er misschien nog niet slecht voor op de ranglijst, maar hoe langer dit duurt hoe moeilijker het wordt.'