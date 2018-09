Deel dit artikel:













Dronken bestuurder laat kenteken achter

BORCULO - Een automobilist die te diep in het glaasje had gekeken, maakte het de politie van Borculo in de nacht van vrijdag op zaterdag wel heel makkelijk. Hij liet zijn kenteken achter.

De man raakte tijdens zijn beschonken rit een lantaarnpaal op de Koppelijk. Hij reed het ding omver en vervolgde daarna zijn weg. Helaas voor hem bleef een kentekenplaat liggen naast de lantaarnpaal. Agenten konden de automobilist vervolgens makkelijk achterhalen. Een alcoholtest bewees dat de man inderdaad had gedronken.