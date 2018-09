Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tevredenheid over Corso by night in Tiel De wagen van Drumpt. Foto: Ton Arbouw

TIEL - In Tiel was zaterdagavond voor de eerste keer 'Corso by night' te zien. De wagens van het fruitcorso reden nog een keer door de straten van Tiel, maar nu fraai en feestelijk versierd met lampjes. De organisatie kijkt tevreden terug.

De tribunes waren zaterdagavond minder druk bezet dan overdag, maar elders stond er flink wat publiek te kijken naar de verlichte wagens. De organisatie van het fruitcorso wil naar eigen zeggen nieuwe wegen inslaan, en kwam dus met het idee van een Corso by night. Overdag waren de wagens ook al te zien. De wagen uit Culemborg ging met de hoofdprijs aan de haal, terwijl de jeugdwagen uit Geldermalsen het beste scoorde in de jeugdcategorie. Zondag volgt nog een prijs voor de mooist verlichte wagen. De wagen van Geldermalsen. Foto: Ton Arbouw De wagen van Passewaaij. Foto: Ton Arbouw De wagen van Maas en Waal. Foto: Ton Arbouw De wagen van Neerijnen. Foto: Ton Arbouw Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52