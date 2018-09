Deel dit artikel:













Terugkijken: het sfeervolle Corso by night in Tiel De wagen van Drumpt. Foto: Ton Arbouw

TIEL - In Tiel was zaterdagavond voor de eerste keer 'Corso by night' te zien. De wagens van het fruitcorso reden nog een keer door de straten van Tiel, maar nu fraai en feestelijk versierd met lampjes. De organisatie kijkt tevreden terug.