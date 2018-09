Blessure NEC'er Okita lijkt mee te vallen

NIJMEGEN - De blessure die Jonathan Okita vrijdagavond opliep in de wedstrijd van NEC tegen Jong PSV lijkt mee te vallen.

De aanvaller Jonathan Okita kwam vlak voor rust in botsing met doelman Van Osch en moest per brancard het veld verlaten. De Duitse vleugelspits is vrijdagavond en zaterdagochtend nader onderzocht. Uit deze onderzoeken is gebleken dat er bij Okita geen sprake is van zwaar hoofdletsel.

Hij heeft wel een hersenschudding opgelopen. De komende dagen krijgt hij rust en daarna wordt bekeken of hij weer mag gaan trainen. Het is nog niet duidelijk of Okita het duel van vrijdag uit tegen Helmond Sport zal halen.