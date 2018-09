Helene Fischer pakt Gelredome in met indrukwekkende show

Zaterdagmiddag verzamelden de eerste fans zich al bij Gelredome. En fans heeft Helene Fischer genoeg; ze heeft wereldwijd meer dan 15 miljoen verkochte platen op haar naam. Het concert zou om 19.30 uur beginnen, maar toch liet Fischer haar publiek nog even in spanning.

Enkele fans boden zaterdag nog kaarten te koop aan



Andere fans gaan gewoon lekker zelf



Groeten aan Helene vanuit Leipzig



Foto: Omroep Gelderland

Spanning in de zaal!



Foto: Omroep Gelderland

Lasers

Na een 15 minuten durende lasershow begon Fischer rond 19.45 uur dan toch aan haar optreden. Tijdens de opening bungelde ze, gestoken in een blauwe glitteroutfit, samen met danseressen aan touwen. Ze trakteerde het publiek meteen al op wat hits. Het is de laatste show van een uitverkochte tournee.



Het begin van de show



Foto: Omroep Gelderland

Engels of Duits?

De zangeres sprak vervolgens de toeschouwers toe, maar twijfelde tussen Engels of Duits. Het publiek koos voor het laatste. Fischer bedankte iedereen voor de komst en zei wat emotioneel te zijn vanwege het slotconcert.

Foto: Narell Keizer

Foto: Narell Keizer

Op het podium was vervolgens een flinke stellage te zien, met daarin danseressen. Die Schönste Reise zong Fischer daarop speciaal voor alle kinderen in de zaal. Even later ging de zangeres los in 'latin' stijl en werd ze zelfs met een elastiek de zaal in gekatapulteerd.

Hard geluid

Is alles dan 'ganz toll'? Nee. Het geluid in Gelredome is hard en niet overal even goed. Het weerhoudt de fans er natuurlijk niet van luidkeels mee te zingen.





Na de pauze

Na de pauze ging het optreden in een hogere versnelling. Licht, geluid en rookmachines draaiden op volle toeren. Een enorme bol van stalen draden, met daarin Fischer en een stel dansers. De zangeres liet vervolgens nog een trapeze act zien, maar toonde zich zelf niet onder de indruk. Toen ze weer naar beneden kwam, floot ze achteloos een deuntje.

Atemlos Durch Die Nacht

Rond 22.00 uur was daar dan al een stukje te horen van Fischer's grootste knaller in de vorm van Atemlos Durch Die Nacht, gevolgd een stevig robbertje country en rock 'n roll. Fischer toont zich de hele avond al blakend in allerminst afgepeigerd door haar tournee.

Even na 22.30 uur benoemt en bedankt Fischer haar bandleden en entourage een voor een. De zaal reageert met daverend applaus bij elke naam. Richting het einde klonk daar dan alsnog de volledige versie van Atemlos Durch Die Nacht.

Tranen

Niet veel later neemt Fischer afscheid van haar publiek. Tijd voor een laatste nummer. Dat werd Nur Mit Dir. Rond 23.00 uur klonken de laatste klanken en keerden 27.000 fans weer huiswaarts.