Kelderman toch nog in top tien Vuelta

ARNHEM - Wilco Kelderman is dankzij twee sterke bergetappes toch nog in de top tien van de Vuelta terecht gekomen.

De Barnevelder eindigde in de 20e etappe in Andorra als zesde en steeg daardoor naar de tiende plaats in het algemeen klassement. Gisteren reed hij ook alweer met de beteren mee en werd hij zevende.

Kelderman begon ijzersterk aan de Ronde van Spanje, maar raakte wat achterop door materiaalpech. Daarna leek hij in de eerste bergetappes één van de sterksten, maar in de tweede week viel hij wat terug. De 27-jarige wielrenner kwam dit seizoen door blessures verder maar weinig in actie. Later deze maand doet Kelderman ook mee aan het WK.