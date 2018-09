Update: Niet meer dubbel betalen bij tentoonstelling Fruitcorso

Onduidelijkheid over entreebewijzen bij het Fruitcorso in Tiel. Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Voor het eerst in jaren moesten bezoekers van het Fruitcorso in Tiel dit weekeinde betalen om de wagens van dichtbij te zien. Het betalen liep zaterdagochtend wat stroef, erkent de organisatie. Sommige bezoekers betaalden dubbel, terwijl anderen juist gewoon door konden lopen. Zondag werd het kaartjessysteem bij de tentoonstelling van het corso na kritiek aangepast.

Opstartproblemen van het betalingssysteem en verkeerd geplaatste dranghekken waren de oorzaak van de verwarring, aldus de organisatie. Door de plaatsing van de hekken waren sommige bezoekers in de veronderstelling dat zij gewoon door konden lopen. Bezoekers die wél naar de kassa gingen, hebben door de opstartproblemen met het systeem soms twee keer betaald.

Dubbel betalen

Daarnaast betaalden bezoekers soms dubbel omdat ze het terrein even wilden verlaten voor een kop koffie of toiletbezoek. 'Er mag zeker entree gevraagd worden, maar dat je drie uur moet wachten op de optocht en dan niet meer weg mag van het terrein voor een toiletbezoek is te gek voor woorden', schrijft Els Maas aan Omroep Gelderland.

Beleid zondag aangepast

Ook zondag zijn bezoekers van de corso-tentoonstelling gefrustreerd over het dubbel betalen, ziet verslaggever Ton Arbouw. 'Mensen kopen een kaartje voor de tentoonstelling en gaan halverwege naar de brasserie om wat te eten en te drinken. Vervolgens kunnen ze het terrein niet meer op om de rest van de tentoonstelling te bekijken', legt hij uit.

Naar aanleiding van deze kritiek paste de organisatie van het Fruitcorso de regels zondagmiddag aan. Bezoekers mogen vanaf nu meerdere malen in- en uitlopen met één entreekaartje.

'Tegen het licht houden'

Volgens Fred Eggink van de organisatie werden de problemen bij de hekken en kassa's zaterdagmiddag al verholpen. Zaterdagavond, tijdens Corso by night, liep alles volgens hem wel soepel. 'Er was een duidelijk verschil tussen kaartjes van 5 euro, die eenmalig toegang verschaften, en kaartjes van 10 euro, waarmee bezoekers drie dagen lang onbeperkt het terrein konden betreden.' Toch zegt Eggink dat de organisatie de entreekaarten voor volgend jaar 'nog eens goed tegen het licht gaat houden.'

Bij de kassa staan de voorwaarden van de toegangsbewijzen aangegeven. Foto: Omroep Gelderland

Mensen die dubbel hebben betaald, kunnen zich melden door de organisatie van het corso een e-mail te sturen. Het corso vraagt dit jaar entree omdat de organisatie van het evenement veel geld kost. Zo werd de beveiliging van het parcours een steeds grotere kostenpost.

'Begrote bedrag gehaald'

De organisatie laat zondag weten dat het Fruitcorso zaterdag ongeveer 40.000 bezoekers heeft getrokken, inclusief bewoners die gratis naar binnen mochten. 'Met de bezoekers van vandaag erbij lijkt het er daarmee op dat we het begrote bedrag van 110.000 euro hebben gehaald.'

