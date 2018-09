Deel dit artikel:













Actie tegen jaarlijkse sluiting Kroondomein Het Loo Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Bij paleis Het Loo in Apeldoorn hebben zaterdag zo'n honderd mensen gedemonstreerd. Dat meldt de NOS. Ze zijn tegen het jaarlijkse afsluiten in de herfst van de bossen bij het paleis tijdens het traditionele jachtseizoen. Een groot deel van het Kroondomein Het Loo bij Apeldoorn ging zaterdag voor drie maanden dicht. Tot 25 december mag alleen de koninklijke familie de bossen in.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de jaarlijkse afsluiting, maar minister Schouten heeft die wens naast zich neergelegd en zegt dat koning Willem-Alexander daar als beheerder over gaat. Drijfjacht De Faunabescherming en de Partij voor de Dieren voerden actie voor het openhouden van de bossen. Ze riepen de koning op daarbij aanwezig te zijn, maar die liet zich niet zien. Zaterdagochtend plaatste de Faunabescherming een paginagrote brief in Trouw, waarin de koning wordt gevraagd het natuurgebied het hele jaar door geopend te houden voor het publiek. De organisatie vindt de sluiting onnodig omdat het Koninklijk Huis de drijfjacht op wilde zwijnen al jaren geleden zei te hebben afgezworen. Die drijfjacht is bovendien verboden. "Het bevreemdt veel burgers dat het Kroondomein desalniettemin elk jaar honderd dagen gesloten wordt voor het publiek", schrijft de Faunabescherming.