Zwak De Graafschap onderuit thuis tegen VVV

DOETINCHEM - De Graafschap speelde een zwakke wedstrijd thuis tegen VVV, maar kwam in de slotfase toch nog terug tot 1-2. Maar al met al was de nederlaag volkomen terecht.

94e: Het is gedaan. Alleen de laatste vijf minuten was De Graafschap gevaarlijk. En dat bleek niet genoeg.

91e: Invaller Burgzorg raakt de paal, het had zomaar gekund.

89e: En uit het niets is daar toch de 1-2. Delano Burgzorg maakt een voorzet van Fabian Serrarens af.

85e: Bart Straalman zal geen fijne herinneringen bewaren aan zijn eerste basisplaats dit seizoen.

83e: Het is zoeken naar lichtpuntjes op De Vijverberg.

80e: Vrije trap Van Mieghem in de muur. Er lukt helemaal niks.

77e: Myenty Abena geeft alles, maar heeft vaak ruzie met de bal.

73e: De aanvoerder keert terug in het veld, maar oogt niet bepaald kuikenfris.

72e: Mogelijk moet De Graafschap met tien man verder, want Nieuwpoort is geblesseerd geraakt.

70e: Delano Burgzorg komt erin voor Jordy Thomassen, die hard werkte, maar ook weinig kon uitrichten.

63e: We proberen op de perstribune iets goeds op te noemen wat betreft De Graafschap, maar komen niet verder dan de supporters. Maar ook op dat gebied worden ze vanavond afgetroefd door VVV.

60e: Daryl van Mieghem zet zijn reeks van dit seizoen voort. Ook vandaag zit de vleugelspits volstrekt niet in de wedstrijd.

56e: Het is met terugwerkende kracht een nog groter wonder dat deze ploeg van Feyenoord heeft gewonnen op de eerste speeldag.

53e: Ook na rust blijft VVV dreigender, daar kan Klaasen voorlopig ook niks aan veranderen.

46e: Robert Klaasen is ingevallen voor Jordy Tutuarima en Youssef El Jebli`(foto) voor de onzichtbare Stef Nijland.

45e: De fans gaan alvast bier halen. Ruststand 0-2 en daar valt helemaal niks op af te dingen.

44e: Een voorzet van Jordy Tutuarima belandt zomaar tegen de paal. Hij dacht zelf al aan een doelpunt.

42e: Doelman Lars Unnerstall van VVV verveelt zich enorm. Als Duitser was hij misschien liever naar Hélène Fischer gegaan.

38e: VVV is aan het prijsschieten, maar De Graafschap komt goed weg. De 0-3 is heel dichtbij, de 1-2 zit er helemaal niet in.

36e: Sven Nieuwpoort krijgt ook geel.

35e: Henk de Jong kijkt machteloos toe.

30e: Volkomen logisch valt de 0-2, Post schiet van afstand en Jurjus krijgt er wel een handje tegenaan, maar dat is onvoldoende.

25e: Frank Olijve deelt een smerige tik uit, maar ontsnapt vanwege balvoordeel aanvankelijk aan een kaart. Die krijgt hij later alsnog.

22e: Een beetje gevaar nu wel van de thuisclub via wat stilstaande fases.

19e: Net als in de vorige drie wedstrijden is er een schrijnend gebrek aan creativiteit bij De Graafschap.

13e: Tijmen, die vorige week na een botsing als keeper overleed, wordt in de dertiende minuut herdacht. Hij was slechts dertien jaar.

11e: Het is nog niet best, alleen qua inzet is het redelijk wat De Graafschap laat zien.

6e: De Graafschap verdedigt laks en Susic kan volledig vrij afronden: 0-1.

4e: De eerste kans is voor VVV. Op aangeven van Grot schiet Susic in handen van Jurjus.

3e minuut: De Vijverberg is volledig uitverkocht.

18.30 De wedstrijd gaat beginnen. De meeste journalisten zien VVV toch wel als favoriet.

18.26 En bij de vlaggen op de Spinnekop ook de groene Achterhoekvlag.

18.22 De eerste man met vlag meldt zich op het veld.

18.16 De Graafschap is dit seizoen ontzettend afhankelijk van Fabian Serrarens, die twee van de drie doelpunten maakte.

18.07 Henk de Jong beseft als geen ander dat De Graafschap het dit seizoen lastig gaat krijgen. Punten zijn vanavond heel welkom.

18.04 De Arnhemse aanvaller van VVV en ex-NEC'er Jay-Roy Grot drinkt even wat. Achter hem Luc Nilis, jarenlang sterspeler van PSV en nu assistent-trainer van VVV.

17.59 De eerste basisplaats voor spits Jordy Thomassen in de eredivisie. Hij lijkt er vanavond in te willen vliegen.

17.55 Youssef El Jebli begon het seizoen als basisspeler, maar is nu reserve.

17.50 Hidde Jurjus is al bezig aan de warming up.

17.30 Bij VVV twee voormalige NEC'ers. Jay-Roy Grot staat in de basis en Patrick Joosten, die vorige wedstrijd scoorde, zit op de bank.

17.28 Sven Nieuwpoort is weer aanvoerder van De Graafschap. Terwijl hij in de voorbereiding niet eens zeker was van een basisplaats.

17.22 Toine 'Snif' van Peperstraten legt dingen uit namens Fox. Expeditie De Vijverberg is voor hem makkelijker dan Expeditie Robinson.

17.17 De laatste keer dat VVV de tegenstander was, werd het in De Koel 4-0. Dat was nog in de eerste divisie.

17.14 De spelers van VVV verkennen het veld op De Vijverberg.

17.10 De bedoeling van vanavond is keurig verwoord in deze Tweet:

17.07 De verwachte opstelling van De Graafschap is als volgt:

Jurjus; Abena, S. Nieuwpoort, Straalman, Owusu; Olijve, Nijland, Tutuarima; van Mieghem, Thomassen, Serrarens.