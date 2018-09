Liveblog: De Graafschap wil het laten spoken thuis tegen VVV

DOETINCHEM - De Graafschap speelt vanavond thuis tegen VVV. Het moet weer gaan spoken op De Vijverberg. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

17.59 De eerste basisplaats voor spits Jordy Thomassen in de eredivisie. Hij lijkt er vanavond in te willen vliegen.

17.55 Youssef El Jebli begon het seizoen als basisspeler, maar is nu reserve.

17.50 Hidde Jurjus is al bezig aan de warming up.

17.30 Bij VVV twee voormalige NEC'ers. Jay-Roy Grot staat in de basis en Patrick Joosten, die vorige wedstrijd scoorde, zit op de bank.

17.28 Sven Nieuwpoort is weer aanvoerder van De Graafschap. Terwijl hij in de voorbereiding niet eens zeker was van een basisplaats.

17.22 Toine 'Snif' van Peperstraten legt dingen uit namens Fox. Expeditie De Vijverberg is voor hem makkelijker dan Expeditie Robinson.

17.17 De laatste keer dat VVV de tegenstander was, werd het in De Koel 4-0. Dat was nog in de eerste divisie.

17.14 De spelers van VVV verkennen het veld op De Vijverberg.

17.10 De bedoeling van vanavond is keurig verwoord in deze Tweet:

17.07 De verwachte opstelling van De Graafschap is als volgt:

Jurjus; Abena, S. Nieuwpoort, Straalman, Owusu; Olijve, Nijland, Tutuarima; van Mieghem, Thomassen, Serrarens.