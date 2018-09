Man (20) ernstig gewond door steekincident in Tiel

TIEL - Een 20-jarige man uit de gemeente Buren is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt door een steekincident op het Plein in Tiel. De politie heeft een 28-jarige Culemborger als verdachte aangehouden.

Bij het steekincident zou het slachtoffer in zijn rug zijn gestoken en zich agressief opstellen richting omstanders. De politie had eenmaal ter plaatse moeite de bloedende man te kalmeren. Hij verzette zich hevig, ook tegen medische hulp.

De man is uiteindelijk toch per ambulance vervoerd en opgenomen in het ziekenhuis. Intussen moesten omstanders op afstand worden gehouden door een politiehond.

Verdachte aangehouden

Later in de nacht kwam de politie een 28-jarige man uit Culemborg op het spoor. Hij was gewond en voldeed aan het signalement van het steekincident in Tiel. Daarop werd de Culemborger op zijn thuisadres als verdachte aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.

De politie onderzoekt de toedracht van het steekincident.